25 ноября, 13:33

В Калининградской области на границе с Литвой образовалась очередь из 80 машин

Литовская сторона задерживает пропуск без объяснения причин, сообщили в пресс-службе региональной таможни

КАЛИНИНГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Очередь на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой за сутки увеличилась с 35 до 80 машин, еще 25 ждут на нейтральной полосе. Литовская сторона задерживает пропуск транспорта без объяснения причин, сообщили ТАСС в пресс-службе Калининградской областной таможни.

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"Сегодня, 25 ноября, перед МАПП "Чернышевское" Калининградской областной таможни на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств. Еще 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Причина - замедленная работа литовских коллег", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки литовская сторона приняла всего 58 машин. Официальных разъяснений о причинах замедления работы в адрес Калининградской областной таможни не поступало.

Накануне в пресс-службе таможни пояснили ТАСС, что из четырех ранее действовавших в области пунктов пропуска через границу с Литвой открытыми на данный момент остаются два. Пункт пропуска "Чернышевское" обслуживает транспорт, включая грузовой и пешеходов. МАПП в городе Советске пропускает пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году. 

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