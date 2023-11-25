25 ноября, 18:07

В РБК назвали недопустимыми угрозы в адрес журналистов издания

Глава объединенной редакции Петр Канаев отметил, что всегда серьезно воспринимает любые угрозы, связанные с журналистской профессиональной деятельностью

МОСКВА, 25 ноября. ТАСС/. Глава объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что в издании считают недопустимыми угрозы в адрес журналистов.

Как заявил Канаев в беседе с ТАСС, 24 ноября журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что после публикации ее статьи, в которой были использованы комментарии уехавшей из РФ основательницы "Андерсена" Анастасии Татуловой, последняя позвонила ей и "выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста". Указанные формулировки были скорректированы. При этом Канаев обратился с письмом к Анастасии Татуловой, в котором указал, что в РБК "готовы обсуждать рабочие вопросы во взаимно уважительном диалоге".

"Меня, руководителя Объединенной редакции РБК, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью", - сказал он.

  

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