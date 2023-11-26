26 ноября, 02:10
Военная операция на Украине

Военнослужащим РФ в зоне СВО провели телемост с родственниками из Татарстана

Как отметили в Минобороны, в ходе сеанса связи военнослужащие общались на бытовые темы, рассказывали про окружающий их быт и погодные условия

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) из зоны спецоперации пообщались со своими родными и близкими, проживающими в Республике Татарстан. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелковой бригады Центрального военного округа смогли увидеться с родными и близкими в ходе телевизионного моста с военным комиссариатом Республики Татарстан. <…> В ходе сеанса связи военнослужащие общались на бытовые темы, рассказывали про окружающий их быт и погодные условия. Для поднятия настроения жена одного из военнослужащих взяла с собой любимого питомца супруга - собаку, активно виляющую хвостом при звуке голоса хозяина", - говорится в сообщении.

По завершению телемоста военнослужащие поблагодарили всех пришедших, дав обещание в скором времени вернуться домой с победой, добавили в Минобороны. 

Теги:
РоссияТатарстанВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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