В Москве движение в районе Мосфильмовской улицы перекрыли из-за возгорания

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение перекрыли в районе дома 43/40 на Мосфильмовской улице в Москве из-за возгорания электропроводки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты - движение в районе возгорания полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на Мосфильмовской улице (в районе д. 43/40) произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы города.