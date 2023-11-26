На Кубани ожидают волны высотой до 7 м

В администрации Туапсинского района рекомендовали воздержаться от прогулок возле моря

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Сильный тягун и волны высотой до 7 м ожидаются в порту Туапсе и во всем Туапсинском районе. Об этом сообщили в администрации Туапсинского района Краснодарского края.

"По данным гидрометеобюро Туапсе, в период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун. Также с ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать 7 м", - говорится в сообщении.

В администрации района рекомендовали воздержаться от прогулок возле моря.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.