В Москве на площадке "Алабушево" построят спорткомплекс

Здание намерены открыть во II квартале 2024 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спортивный комплекс появится на площадке особой экономической зоны "Алабушево" в Москве, он откроется во II квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" идет подготовка к строительно-монтажным работам. <…> Универсальный спортивный комплекс расположится в новом двухэтажном здании, которое планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2024 года. Объект предназначен для занятий физкультурой и спортом сотрудников и посетителей особой экономической зоны столицы. "Алабушево" станет первой площадкой ОЭЗ "Технополис Москва", где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс", - сказал глава ведомства Владислав Овчинский.

Уточняется, что на первом этаже предполагается открыть универсальную, волейбольную и баскетбольную площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, спортивный зал и медпункт. На втором этаже будут помещения бросковых зон, тренажерный, хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами, зоны общепита.

"Все отдельные элементы и конструкции спортивного комплекса будут выполнены с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов. Также в отделке здания планируется использовать витражное остекление - технологию, которая является трендом современной архитектуры. Это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.