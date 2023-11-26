26 ноября, 11:41

Россия будет готовить школьных учителей для Таджикистана

Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, на базе русских школ в республике создадут методические центры

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия создает методические центры на базе русских школ в Таджикистане, где будут готовить учителей для республики. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы на базе этих школ сейчас создаем методические центры, направляем учителей, и не только русского языка, физики, биологии, химии. Договорились, что будем на базе наших центров и университетов готовить учителей для Республики Таджикистан", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кроме того, планируется поставить в Таджикистан учебники по русскому языку. Всего, по словам Кравцова, в республике открыто пять русских школ, где конкурс составляет девять человек на место. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичТаджикистанРоссия
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