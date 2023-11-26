26 ноября, 12:34

В Никольском соборе Вены прошла праздничная литургия к годовщине Австрийской епархии РПЦ

Иван Попов/ ТАСС
© Иван Попов/ ТАСС

На мероприятии присутствовали посол РФ Дмитрий Любинский, а также постоянные представители России при ОБСЕ Александр Лукашевич и при международных организациях Михаил Ульянов

ВЕНА, 26 ноября. /ТАСС/. Торжественная литургия по случаю годовщины создания Австрийской епархии Русской православной церкви прошла в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца в Вене.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в богослужении приняли участие председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, епископ Венский и Австрийский Алексий, митрополит Берлинский и Германский Марк, а также патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор. Почетными гостями торжества стали российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, а также постоянные представители России при ОБСЕ Александр Лукашевич и при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

После окончания литургии митрополит Антоний от лица Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградил посла России орденом преподобного Серафима Саровского III степени. При этом председатель ОВЦС отметил вклад главы российской дипломатической миссии в деятельность православной общины в Австрии и передал ему благодарность от предстоятеля РПЦ.

Венская и Австрийская епархия РПЦ была создана в ноябре 1962 года. Таким образом, в текущем году епархии исполняется 61 год. Однако большую часть торжеств перенесли на 2023 год в связи с частично сохранявшимися в Австрии на момент круглой даты коронавирусными ограничениями.

Собор святителя Николая Чудотворца был открыт при посольстве российской империи в Вене в 1899 году. После создания Австрийской епархии в 1962 году именуется кафедральным. В 2008 году завершился капитальный ремонт собора, осуществлявшийся за счет средств российской и австрийской сторон, а также частных меценатов. Церковь выполнена в формах традиционной русской архитектуры, в здании два этажа: верхний храм освящен во имя святителя Николая Чудотворца, а нижний - святого благоверного князя Александра Невского, в память о небесном покровителе императора Александра III, возместившего значительную часть стоимости возведения собора. 

Теги:
АвстрияЛукашевич, Александр КазимировичУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Антоний (Севрюк, митрополит)
© Информационное агентство ТАСС
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