На запасные аэродромы из-за непогоды ушли девять авиарейсов, летевших в Сочи

Как уточнили в пресс-службе компании-оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика", время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Девять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Сочи.

"В настоящее время командирами девяти воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании-оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщали о перенаправлении на запасные аэродромы семи самолетов. Время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. По данным пресс-службы, аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.