В школах Черноморского района Крыма из-за шторма перенесли занятия

27 ноября в муниципалитете также отменили работу всех детских садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Администрация Черноморского района Республики Крым из-за штормового ветра отложила уроки в школах, которые должны были пройти 27 ноября.

Об этом сообщила глава администрации района Наталья Писарева в своем Telegram-канале.

"Образовательный процесс, запланированный на 27 ноября, переносится на другой день (суббота [2 декабря]) с обязательной отработкой учебной программы с целью выполнения учебного плана 2023/2024 учебного года", - говорится в сообщении.

Также отменили работу всех детсадов в 27 ноября.