В Запорожской области на морском побережье ожидают ураганный ветер

Его порывы будут достигать 33 м/с

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер с порывами до 33 м/с ожидается ночью на побережье Азовского моря в Запорожской области, в море высота волн может достигать 3 м. Об этом сообщает ГУ МЧС по Запорожской области.

"До конца суток 26 ноября, ночью и в первой половине дня 27 ноября ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами 25-30 м/с, в ночь с 26 на 27 ноября на побережье Азовского моря ураганный ветер с порывами 33 м/с. В открытой части моря сильное волнение, высота волн 3,0 м", - говорится в сообщении.

Ранее власти Херсонской области объявили 27 ноября выходным днем из-за непогоды. Также нерабочим днем из-за шторма объявлен понедельник в Республике Крым.