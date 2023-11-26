"Аэрофлот" ожидает задержки вылета еще шести рейсов из-за непогоды в Сочи

В списке оказались, в частности, рейсы до Москвы и Екатеринбурга

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ожидает задержку шести рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи. Об этом сообщается на сайте компании.

"Задерживаются на вылет следующие рейсы за 26.11.2023: SU1128 Москва - Сочи, SU2960 Сочи - Екатеринбург, SU1127 Сочи - Москва, SU1141 Сочи - Москва. За 27.11.2023: SU1129 Сочи - Москва, SU2961 Екатеринбург - Сочи", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отметил, что на время ожидания пассажирам предоставили напитки и питание, организовали размещение в гостинице.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.