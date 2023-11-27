27 ноября, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода, снег и до плюс 1 градуса

Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Облачность, снег, местами сильный мокрый снег ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градусов. В ночь на вторник она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер восточный, 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c. Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

Местами в Москве и Подмосковье ожидаются ледяной дождь и сильный гололед. Введен оранжевый уровень опасности. 

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