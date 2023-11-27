27 ноября, 04:16

В Севастополе представят первый российский транспортный БПЛА для приморских территорий

Использовать беспилотник можно будет не только для перевозки пассажиров, но и в промышленности, а также в оборонном комплексе, рассказал проректор по инновациям СевГУ Сергей Дудников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) представят первую модель транспортного беспилотника для приморских территорий и сложных условий эксплуатации к 2025 году, в перспективе наладят серийное производство. Об этом ТАСС сообщил проректор по инновациям СевГУ Сергей Дудников.

"У нас будет первая модель оригинальной конструкции для приморских территорий и сложных условий эксплуатации. Это транспортный беспилотник полностью из отечественных компонентов. Мы уже провели фундаментальную работу по исследованию и разработке новых аэродинамических схем беспилотников и теперь мы готовы уже провести опытно-конструкторскую работу с тем, чтобы к концу 2024 года некоторые из прототипов транспортных беспилотников, в том числе аэротакси, уже поднялись в воздух", - сказал Дудников.

Собеседник агентства уточнил, что первый беспилотник будет грузоподъемностью до 70 кг, его рабочее название - "Саранча". Затем ученые намерены создать более вместительный летательный аппарат "Жук", визуально напоминающий капсулу. Использовать БПЛА, по словам ученого, можно будет не только для перевозки пассажиров, но и в промышленности, а также в оборонном комплексе.

"Транспортные беспилотники можно использовать для аэрологистики, также их можно использовать для задач двойного назначения, включая подъем в воздух ретранслятора или системы радиоэлектронной борьбы, либо использовать как наблюдательную систему", - уточнил проректор по инновациям СевГУ.

В перспективе планируется наладить промышленное производство таких БПЛА. В настоящее время уже поступают заявки на новые беспилотники как от гражданских заказчиков, так и заказчиков специального назначения. "Именно такие аэродинамические компоновки, которые у нас, они будут определять облик беспилотной авиации будущего", - добавил Дудников.

Севастопольский государственный университет учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 12 институтов и Морской колледж. Там обучаются 12 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030", а также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта. 

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