Атаман ВСКО сообщил, что большая часть казаков из новых регионов принимает участие в СВО

Они действуют в составе казачьих подразделений, отметил Виталий Кузнецов

ТАСС, 27 ноября. Большая часть казаков, проживающих в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, принимает участие в специальной военной операции в составе казачьих подразделений. Об этом ТАСС сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

"Большое количество казаков на новых территориях, практически большая их часть, сейчас принимает участие в боевых действиях в созданных нами казачьих подразделениях", - рассказал Кузнецов.

"Мы проводим работу по созданию казачьих обществ на новых территориях. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская, Херсонская области, это работа активно ведется", - добавил он.

Ранее Кузнецов сообщал ТАСС, что более 25 тыс. казаков приняли участие в СВО, более 1 тыс. из них награждены госнаградами. Казачьи подразделения выполняют боевые задачи на всех направлениях спецоперации.