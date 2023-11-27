27 ноября, 05:35

В Ставропольском крае сообщили об осложнении дорожного движения из-за бокового ветра

В Госавтоинспекции региона призвали водителей снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Сильный боковой ветер осложняет ситуацию на дорогах Ставропольского края, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона. Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендовано отложить поездки.

"Сильный боковой ветер осложняет дорожное движение в столице региона и на большей части Ставрополья. Госавтоинспекция региона призывает водителей снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал. Выбирайте безопасные места для парковки, избегайте ветхих строений и деревьев. Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендуется по возможности отложить поездки до более благоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее УГИБДД по Ставропольскому краю выпустило предупреждение о том, что ураганный ветер, вызвавший штормы на Черноморском побережье, в ночь с воскресенья на понедельник достигнет Ставропольского края. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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