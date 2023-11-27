27 ноября, 05:54

МЧС предупредило об усилении ветра в Северной Осетии до 32 м/с

Об ухудшении погодных условий также сообщали в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии

ТАСС, 27 ноября. Главное управление МЧС по Республике Северная Осетия - Алания предупредило об усилении ветра до 32 м/с в горных и предгорных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" 27 ноября 2023 года в горных и предгорных районах республики ожидается сильный ветер 30-32 м/с", - сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС.

Накануне об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали в Ставропольском крае: ураганный ветер с Черноморского побережья достигнет Ставрополья к утру. О возможном ухудшении погоды сообщалось и в Кабардино-Балкарии.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. В ночь на понедельник без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуировали более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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