27 ноября, 06:05

На Алтае более 17 га у побережья Телецкого озера вернули государству

Сделку по передаче земли признали недействительной

ТАСС, 27 ноября. Участок площадью более 17 га у побережья Телецкого озера, включенного в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Республике Алтай, возвращен государству. Сделка по передаче земли признана недействительной, сообщили в прокуратуре республики.

"Установлено, что администрацией Турочакского района предоставлен частному лицу земельный участок площадью более 17 га вблизи берега Телецкого озера в безвозмездное пользование без соблюдения ряда обязательных условий, предусмотренных законом, более того, участок расположен в зоне мест отдыха общего пользования. В этой связи заместитель прокурора республики обратился в суд с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки", - говорится в сообщении.

В результате участок был возвращен властям Турочакского района по решению суда, иск прокурора удовлетворен полностью. Судебное решение вступило в законную силу, ход его исполнения контролируется прокуратурой региона, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил организовать масштабную ревизию земельных отношений на фоне возбуждения уголовного дела в отношении чиновников министерства экономического развития региона. Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор (в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай). Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта "Золотые горы Алтая", является одним из центров туризма и отдыха Алтая. 

Теги:
РоссияАлтайский крайХорохордин, Олег Леонидович
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