Мишустин поздравил Машкова с 60-летним юбилеем

Премьер-министр назвал народного артиста России человеком редчайшего таланта

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 60-летним юбилеем Владимира Машкова, народного артиста России и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, отметив его талант и невероятную энергию. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Вы - человек редчайшего таланта, невероятной энергии, замечательный актер, режиссер, педагог и руководитель легендарной "Табакерки". Многие годы искренность, умение перевоплощаться в очень разные образы восхищают миллионы людей. Событием становятся уникальные режиссерские работы", - говорится в телеграмме.

Мишустин также подчеркнул, что под руководством Машкова знаменитый Московский театр хранит верность принципам Табакова, при этом активно развиваясь. "На подмостках царит творческая свобода, реализуются яркие проекты, идут новаторские спектакли", - добавил премьер-министр.

Мишустин пожелал Машкову здоровья, вдохновения, благополучия, ярких постановок, полных залов и несмолкаемых оваций.

Машков - один из самых востребованных российских артистов. Окончив Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, Машков остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После смерти Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова, а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Среди самых известных фильмов с участием Машкова - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".