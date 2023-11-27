"Царицыно" назвали лучшей площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы"

За него проголосовали свыше 22% участников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царицыно" стал лидером голосования за лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы", который проходил в столице с 1 июля по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбирали лучшие площадки первого городского фестиваля "Усадьбы Москвы". Он проходил в столице с 1 июля по 30 сентября. Своим мнением поделились более 190 тысяч человек. Они выбирали самую интересную, на их взгляд, площадку из 15 вариантов. Лидером стал музей-заповедник "Царицыно", за него проголосовали свыше 22% участников", - говорится в сообщении.

На втором месте с более чем 17% голосов музей-заповедник "Коломенское", где в честь завершения фестиваля организовали широкую праздничную программу. Еще 15% участников выбрали усадьбу Кусково - там 1 июля состоялось открытие фестиваля. Для посетителей устроили иммерсивные представления, мастер-класс по игре в крокет, организовали лекцию по истории усадьбы и пикник на живописной набережной.

"Активные граждане" выбирали мероприятия, которыми нужно дополнить программу фестиваля "Усадьбы Москвы" в будущем. Большинство отметило спектакли - 29% голосов, встречи с известными людьми - 27% участников и лекции-концерты - 21% пользователей", - значится в публикации.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединил 15 исторических площадок города. За три месяца там прошло более 340 событий: мастер-классов, лекций, спектаклей, литературных чтений и других. Их посетили около 190 тысяч человек.