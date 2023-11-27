27 ноября, 09:03

"Царицыно" назвали лучшей площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы"

За него проголосовали свыше 22% участников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царицыно" стал лидером голосования за лучшие площадки фестиваля "Усадьбы Москвы", который проходил в столице с 1 июля по 30 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбирали лучшие площадки первого городского фестиваля "Усадьбы Москвы". Он проходил в столице с 1 июля по 30 сентября. Своим мнением поделились более 190 тысяч человек. Они выбирали самую интересную, на их взгляд, площадку из 15 вариантов. Лидером стал музей-заповедник "Царицыно", за него проголосовали свыше 22% участников", - говорится в сообщении.

На втором месте с более чем 17% голосов музей-заповедник "Коломенское", где в честь завершения фестиваля организовали широкую праздничную программу. Еще 15% участников выбрали усадьбу Кусково - там 1 июля состоялось открытие фестиваля. Для посетителей устроили иммерсивные представления, мастер-класс по игре в крокет, организовали лекцию по истории усадьбы и пикник на живописной набережной.

"Активные граждане" выбирали мероприятия, которыми нужно дополнить программу фестиваля "Усадьбы Москвы" в будущем. Большинство отметило спектакли - 29% голосов, встречи с известными людьми - 27% участников и лекции-концерты - 21% пользователей", - значится в публикации.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" объединил 15 исторических площадок города. За три месяца там прошло более 340 событий: мастер-классов, лекций, спектаклей, литературных чтений и других. Их посетили около 190 тысяч человек. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация