В Саратовской области из-за плохой видимости ограничили движение на трассе Р-228

Ограничение ввели на участке с 318-го по 390-й км автодороги

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Движение грузовиков и маршрутных транспортных средств ограничили на участке федеральной трассы Р-228 в Саратовской области из-за плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий - ограниченная видимость менее 50 м - с 11:30 мск введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 318-го по 390-й км автодороги общего пользования федерального значения Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград до улучшения погодных условий", - сообщили в управлении.

В ГИБДД призвали водителей временно воздержаться от поездок на дальние расстояния. Если такой возможности нет, быть предельно внимательными на дороге.

По информации областного ГУ МЧС, 27 ноября местами по региону прогнозируются небольшие осадки в виде дождя со снегом, туман и гололед.