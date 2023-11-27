В Токио показали капсулу "Союза", в которой с МКС вернулся японский миллиардер

К обугленному аппарату прикреплен парашют, который использовался для спуска

ТОКИО, 27 ноября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20", на борту которого на Землю с Международной космической станции (МКС) в 2021 году вернулись японский миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано и космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, показали публике в центре Токио. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Представляя экспонат на выставке Hello Space Work в районе Нихонбаси, Маэдзава рассказал, что капсула представлена именно в таком виде, в каком она доставила его на Землю. К обугленному аппарату прикреплен парашют, который использовался для спуска, а рядом выставлен скафандр с именной нашивкой "Ю. Маэзава". Как рассказали корреспонденту ТАСС организаторы выставки, представленные экспонаты - подлинные.

Мероприятие пользуется большим интересом среди посетителей. По словам организаторов, за несколько часов работы ее посетили 200-300 человек.

Еще будучи на орбите Земли, Маэдзава рассказал в интервью специальному корреспонденту ТАСС на МКС, что полет в космос был его подростковой мечтой. "Мне нравились кадры из космоса; в детстве, например, когда мне было семь или восемь лет, я смотрел на комету Галлея в Японии, и я мечтал о том, что однажды полечу в космос. Это была мечта подростка", - сказал тогда он.

Маэдзава признался, что, попав на орбиту, долго не мог поверить, что его мечта, наконец-то, осуществилась. "Все лучше, чем я мог себе раньше представить. Я мог вообразить, но это только воображение, это нереально. Когда я прибыл сюда, во время моего первого разговора с семьей я сказал: "Это станция, настоящая станция!" Я не мог поверить в это", - добавил он.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд. В будущем Маэдзава собирается полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX.