Прилагательное "аутентичный" стало словом 2023 года по версии Merriam-Webster

Ведущий редактор словаря Питер Соколовски заявил, что возросший интерес к слову наблюдался в течение всего 2023 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Прилагательное authentic ("аутентичный") стало словом 2023 года по версии составителей американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, издаваемого компанией Merriam-Webster, на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил ведущий редактор словаря Питер Соколовски в интервью агентству Associated Press.

Редакция дает несколько определений слову authentic: неложный, настоящий, действительный, соответствующий фактам, сходный с оригиналом, передающий основные черты. "Мы наблюдали кризис аутентичности в 2023 году. <...> Когда мы ставим под сомнение подлинность чего-либо, мы начинаем ценить ее еще больше", - указал Соколовски. Официально, как отмечает AP, слово года по версии Merriam-Webster будет названо в течение дня, однако редактор раскрыл его досрочно.

"Можем ли мы верить тому, что студент сам написал эту работу? Можем ли мы быть уверены в том, что политик действительно сделал такое заявление? С некоторых пор мы больше не можем сразу довериться тому, что видим", - сказал Соколовски. Хотя команда Merriam-Webster не углубляется в причины того, почему тот или иной термин становится популярным, редактор отметил, что иногда авторы словаря "не верят своим ушам и глазам" и "сама по себе подлинность стала похожа на представление".

Команда Merriam-Webster выбирает слово года на основе анализа поисковых запросов на сайте словаря. Как сообщил Соколовски, в этом году возросший интерес к прилагательному authentic наблюдался в течение всего 2023 года и выделить отдельные пики, как это было в предыдущие годы с другими словами, невозможно.

В этом году редакция словаря выбирала термин года в 20-й раз. Как указывает агентство, для начала команде Merriam-Webster потребовалось отсеять таких популярных претендентов, как "любовь" и "влияние", а затем убрать из списка слова из пяти букв, поскольку запросы, связанные с ними, чаще всего исходят от тех, кто увлекается играми Wordle и Quordle. Кандидатуру authentic составили слова X (ранее Twitter), EGOT ("Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони") и Elemental ("Элементарно", название нового мультфильма компании Pixar).

В прошлом году Merriam-Webster признал словом года термин gaslighting ("газлайтинг"), которым обозначаются психологические манипуляции.