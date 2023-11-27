В Подмосковье более 31 млн рублей выплатили людям с инвалидностью на средства реабилитации

Выплата предоставляется для приобретения изделий, таких как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и другое

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Московской области оформили получение выплаты на приобретение средств для реабилитации с начала текущего года. Общая сумма выплат составила более 31 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье более 31,5 млн рублей выплатили инвалидам на покупку средств для реабилитации. Выплатой воспользовались более 2 тыс. человек. Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных. Далее деньги поступят на счет заявителя", - привели в материале слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что выплата предоставляется для приобретения изделий, таких как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и другое. Стоимость изделий составляет от 1,5 до 30 тыс. рублей.

"Важно, чтобы в индивидуальной программе реабилитации были прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, а также чтобы в заключении от бюро медико-социальной экспертизы были рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области", - добавили в министерстве.