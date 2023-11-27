Песков рассказал, что Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

Дорога у президента оказалась проще, чем у других москвичей, добавил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доехал до работы в Кремль еще до мощного снегопада, поэтому дорога у него оказалась проще, чем у других москвичей. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. Точно [не скажу], но, по-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом", - ответил Песков на вопрос, как Путин добрался до работы в Кремль.

Пресс-секретарь при этом подчеркнул, что "зима все-таки наступает каждый год, и каждый год идет снег". "Поэтому ничего необычного не произошло", - добавил Песков.

Он при этом не стал уточнять, когда именно президент приехал в Кремль. "Графики передвижения президента - это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам", - сказал пресс-секретарь.

На вопрос, как он сам доехал сегодня до работы, Песков ответил: "Как и все, непросто". Он при этом подчеркнул, что опоздавших в администрации президента нет. "У нас все своевременно", - сказал Песков.

В Москве из-за аномальных снегопадов к утру понедельника выросли "январские сугробы" высотой до 22 см, что в три раза выше климатической нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что столицу ожидал снегопад, который бывает раз в 40 лет. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды.