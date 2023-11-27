В Белгородской области наградили добровольцев теробороны

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в состав территориальной самообороны входят почти 6 тыс. человек, из них более 200 женщин

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 6 тыс. человек входят в состав территориальной самообороны Белгородской области, в том числе более 200 женщин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В настоящий момент в рядах белгородской самообороны состоят почти 6 тыс. человек, в том числе более 200 женщин. Восемь батальонов территориальной самообороны, включающие в себя от трех до пяти рот, охраняют общественный порядок, объекты жизнеобеспечения, оказывают содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления в деятельности по предупреждению и пресечению незаконных формирований в приграничных районах области, а также отражению возможного нападения противника", - написал он.

По его словам, 59 добровольцев теробороны были представлены к заслуженным ведомственным и региональным наградам за личный вклад в обеспечение безопасности на территории Белгородской области, решение особо важных задач, а также за отвагу, проявленную при эвакуации жителей во время массированного обстрела Шебекинского городского округа. Одна из наград - специально учрежденная медаль "За доблесть в рядах Белгородской самообороны". "Наша самооборона является образцом гражданской ответственности в условиях проведения СВО. Вспоминаются грайворонские и шебекинские события этого лета, когда благодаря бойцам самообороны удалось не допустить жертв среди жителей. Днем и ночью они патрулировали улицы опустевших населенных пунктов, оберегали имущество жителей, следили за правопорядком, доставляли продовольствие и лекарства. Сегодня многие из них помогают нашим детям правильно смотреть на свое будущее, занимаясь патриотическим воспитанием", - добавил губернатор.