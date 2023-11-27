В Махачкале открыли памятник герою СВО Суханову

В городе также открыли школу имени погибшего военнослужащего

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Памятник герою СВО Алексею Суханову открыли в Махачкале. В мероприятии принял участие глава региона Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

"Важно сохранить и передать память о нем [о Суханове] подрастающему поколению. Поэтому мы открываем сквер рядом со школой, которая носит его имя. Мы всегда будем помнить имя Алексея, который пожертвовал собой, защищая Родину, мир и покой", - сказал глава республики на церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что в Махачкале открыли школу имени А.С. Суханова - военнослужащего, погибшего во время СВО.

Под командованием Алексея Суханова шли ожесточенные бои против вражеской пехоты и бронетехники в поселке Владимировка в ДНР. Комбат находился вместе со своими морпехами и руководил боем с передовых позиций, проявляя мужество. Морпехи отразили наступление и сами пошли в атаку. Но уже без своего командира - майор погиб от минометного обстрела.