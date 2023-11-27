Большинство опрошенных россиян интересуются новостями о школьном образовании

В числе самых популярных тем, привлекших респондентов ВЦИОМ, новости об образовательных реформах, изменениях в учебном плане, о безопасности, происшествиях в школах, программах обучения и образовательных стандартах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (86%) в той или иной степени интересуются новостями о школьном образовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Абсолютное большинство россиян в той или иной степени интересуются новостями о российском школьном образовании (86%), в том числе 29% внимательно следят за такого рода информацией, а 57% обращают на нее внимание при случае. Другими словами, в обществе преобладает фоновый интерес к новостям о школьном образовании", - говорится в публикации.

В числе самых популярных тем, привлекших россиян, новости об образовательных реформах, изменениях в учебном плане (35%), о безопасности, происшествиях в школах (31%), программах обучения и образовательных стандартах (30%). Среди других тем респонденты отмечали воспитание в школах (27%), подготовку к поступлению в вузы и состояние школьных зданий (по 26%). Каждого пятого привлекли новости о профориентации, помощи в выборе карьеры (22%), взаимодействии школы с родителями (22%), а также информация о дополнительных образовательных программах (21%).

Половина опрошенных (52%) назвала учителей источниками получаемой информации в этой сфере, 43% предпочитают брать ее из официальных информационных ресурсов, какими являются, например, сайт и аккаунты в соцсетях Минпросвещения. Доверять в этом вопросе близким и знакомым предпочитают 27% респондентов. Полагаются на информацию из неофициальных ресурсов 16%.

Родители, бабушки и дедушки школьников в 37% случаев отметили, что их дети или внуки за последние два-три года сталкивались с недостоверной информацией. Основным источником распространения такой информации стал интернет - 22% респондентов сообщили, что встречали ее на сайтах, 19% - в социальных сетях. Каждый десятый (11%) при этом отметил, что видел такую информацию по телевидению. "Результаты исследования позволяют сделать вывод, что у россиян скорее сформированы навыки медиаграмотности и критического осмысления информации, по крайней мере это касается новостей о российском образовании. В ходе опроса 73% наших сограждан ответили, что, если какая-либо информация покажется им недостоверной, они ее перепроверят", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 25-29 августа 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.