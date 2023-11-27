ВЦИОМ: почти половина россиян считает "Сколково" лидером среди инновационных центров

Также в ТОП организаций вошли новосибирский Академгородок, образовательный центр "Сириус" и татарстанский Иннополис

ТАСС, 27 ноября. Около 46% россиян считают "Сколково" лучшим или одним из лучших инновационных центров в стране, при этом каждый третий россиянин знает хотя бы один подобный центр в РФ. Такие данные были получены в результате всероссийского исследования Инновационного центра "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ, которые привела пресс-служба "Сколково".

"Согласно проведенному исследованию, восприятие "Сколково" на фоне других отечественных центров преимущественно позитивное. Так, 46% респондентов считают "Сколково" одним из лучших или лучшим в нашей стране в сравнении с другими инновационными организациями. Еще 26% считают, что он находится на среднем уровне по стране", - заявила вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии фонда "Сколково" Карина Кушнир, чьи слова приводит пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, всероссийское исследование инновационного центра "Сколково" и ВЦИОМ проходило в 2023 году среди населения Российской Федерации старше 18 лет методом телефонного опроса, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Российской Федерации по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта.

По результатам опроса первое место среди инновационных центров и наукоградов в Российской Федерации занимает инновационный центр "Сколково", который знает каждый десятый опрошенный (9% в 2023 г., 10% в 2021 г.). Также в ТОП организаций вошли новосибирский Академгородок (4%), образовательный центр "Сириус" (3%) и татарстанский Иннополис (3%).

Анализ собранных данных также показал, что доля респондентов, знающих о существовании инновационных центров, значительно выросла по сравнению с ноябрем 2021 года - этот показатель вырос с 27% до 33% за минувшие два года. Особенно сильно он вырос среди молодежи и людей в возрасте от 45 до 59 лет (на 10-14%), а также среди мужчин (на 7%).

"Среди широко известных научно-инновационных центров нашей страны только новосибирский Академгородок представляет советскую науку. Большинство же известных центров появились уже в наше время: это сочинский "Сириус", казанский Иннополис и другие. Безусловным лидером по известности стал "Сколково". Таким образом, усилия руководства страны по наращиванию научно-инновационного потенциала через создание новых территориальных кластеров современной науки и технологий постепенно приносят результаты", - отметил руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих, чьи слова приводит пресс-служба "Сколково".