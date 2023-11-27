В Пулково на фоне непогоды задержали четыре рейса

Задержали вылеты в Якутск, Череповец, Нарьян-Мар и Хабаровск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре рейса с вылетом из аэропорта Пулково задержали на несколько часов на фоне сложных погодных условий в городе, следует из данных онлайн-табло. Аэропорт продолжает работать в условиях снегопада в штатном режиме и обслуживает прибывающие и отбывающие рейсы, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

"В Санкт-Петербурге прогнозируются сложные метеоусловия и сильный снегопад. Пулково также работает в сложных метеоусловиях. Случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления. Аэропорт Пулково продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании", - рассказали в пресс-службе.

Рейс из Петербурга в Якутск должен был отправиться сегодня в 02:40, однако до сих пор не вылетел на фоне непогоды. Также задержали самолеты в Череповец с первоначальным временем отправки в 13:00, Нарьян-Мар (13:10) и Хабаровск (13:15). Метеоусловия могут влиять на краткосрочные задержки и других рейсов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов, отметили в пресс-службе.

В пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению также отметили, что за минувшие выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 18 тыс. куб. м снежных масс. Всего с начала зимнего сезона на сооружениях принято и утилизировано почти 21 тыс. куб. м снежных масс. Первый грузовик со снегом в этом сезоне разгрузился на "снежном" пункте города 15 ноября. Городской комитет по благоустройству в свою очередь сообщил, что прошлая неделя принесла первый залповый снегопад.

"Всего с начала холодного периода намело 16 см, из них от 5 до 7 см выпало 23 ноября. К этому предприятия были готовы, организовав дежурство людей и техники на случай непредвиденных обстоятельств, а затем перейдя на усиленный режим работы. За неделю с петербургских магистралей вывезено почти 22 тыс. куб. м зимних осадков. Также собрано и отправлено на полигон почти 1 тыс. куб. м мусора и более 500 тонн смета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявили желтый уровень погодной опасности.