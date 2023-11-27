В Тюменской области на федеральной дороге вводят ограничение скорости до 90 км/ч

Речь идет о трассе Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск

ТЮМЕНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Скоростной режим с ограничением до 90 км/ч вводится на федеральной автодороге Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с 2 декабря в связи с погодными условиями. Об этом сообщили в Уральском управлении автодорог.

"На автодороге Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с 13-го по 118-й километр с целью обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Тюменской области ФКУ "Уралуправтодор" с 02.12.2023 года вводит ограничение скоростного режима со 100 км/ч до 90 км/ч", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что ограничение вводится до наступления благоприятных погодно-климатических условий.