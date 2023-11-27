В Северной Осетии выезда в Грузию ожидают 430 большегрузов

Дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды с 27 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. Выезда в Грузию по Военно-Грузинской дороге на территории Северной Осетии ожидают 430 большегрузов, сообщили ТАСС в МВД по республике.

"На дороге в очереди 230 большегрузов, на стоянке - 200. Легковых - 15, причем водители разворачиваются, когда видят дорогу закрытой", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, всего в очереди на выезд из России в сторону Грузии стоят более 2 300 большегрузов.

Дорога закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды с 27 ноября.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.