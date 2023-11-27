Генпрокурор поручил проверить информацию СМИ о росте цен на дрова

Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период, сообщили в надзорном ведомстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить информацию СМИ о росте цен на дрова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"Игорь Краснов поручил незамедлительно организовать проверочные мероприятия в связи с наличием в СМИ сведений об удорожании стоимости дров, реализуемых населению. Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период", - сообщили в прокуратуре России.

В ходе проверки будет дана оценка обоснованности цен на реализуемое населению древесное топливо, а также принимаемым органами власти мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей.

"Проверкой также охвачены вопросы целевого расходования выделяемых для этого бюджетных средств, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд. Особое внимание обращено на вопросы снабжения лесоматериалами отдельных социальных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, семей участников специальной военной операции, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других", - сообщили в Генпрокуратуре. По итогам проверки по всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.