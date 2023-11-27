В Кисловодске угрозы о минировании здания суда не подтвердились

Глава курорта Евгений Моисеев отметил, что взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Здание городского суда и психиатрической больницы в Кисловодске проверили после получения информации о минировании, угроз не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Утром поступила информация о минировании здания городского суда на проспекте Ленина и психиатрической больницы. На данный момент проверка завершена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - рассказал Моисеев.

Информация о минировании зданий городского суда и психиатрической больницы поступала также 21 ноября. Затем в Кисловодске проверяли сообщение о минировании всех школ. 23 ноября поступила информация о том, что все здания МВД заминированы. 24 ноября вновь проверяли информацию о минировании здания суда.