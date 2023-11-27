27 ноября, 07:06,
обновлено 27 ноября, 07:45

В Кисловодске вновь поступила угроза о минировании здания суда

Проводится проверка

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Здание городского суда в Кисловодске вновь проверяют после получения информации о минировании, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Опять сообщение о минировании. Вот так, к сожалению, снова начинаем рабочую неделю. Поступила угроза о наличии взрывных устройств в здании городского суда на проспекте Ленина", - сказал Моисеев.

По его словам, на место выехали специалисты служб экстренного реагирования, работают кинологи. Проводится проверка.

Позже Моисеев сообщил, что также поступила угроза о минировании психиатрической больницы. "Сообщают о наличии взрывчатых устройств в психиатрической больнице, расположенной в Хасановском переулке. Все службы экстренного реагирования выехали на место. В данный момент проводится проверка", - рассказал глава Кисловодска.

Информация о минировании зданий городского суда и психиатрической больницы поступала также 21 ноября. Затем в Кисловодске проверяли сообщение о минировании всех школ. 23 ноября поступила информация о том, что все здания МВД заминированы. 24 ноября вновь проверяли информацию о минировании здания суда. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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