На Ставрополье в 2023 году урожай картофеля увеличился на 25%

В регионе собрали 176 тыс. тонн картофеля

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Аграрии на Ставрополье собрали 176 тыс. тонн картофеля в 2023 году, что на 25% больше показателя прошлого года. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Ставропольские аграрии закончили уборку картофеля. В этом году урожай получился достойным - 176 тыс. тонн. Это на четверть больше, чем в 2022 году", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По его словам, в текущем году посевная площадь выросла на 700 га. Также поддержка со стороны государства для производителей картофеля увеличилась в девять раз до 93 млн рублей.

"Овощей борщевого набора и картофеля в том числе надо производить больше, чтобы обеспечивать потребности края, меньше завозить продукции издалека. Не менее важно - помогать ставропольской картошке находить короткий путь на столы жителей региона. Обратил внимание руководителей краевых Минэкономразвития и Минсельхоза: картофель нового урожая должен быть доступен на сельскохозяйственных ярмарках Ставрополья. Мы регулярно проводим их и будем проводить", - добавил глава края.