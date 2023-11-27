Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии в 2024 году

В 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля. Закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.