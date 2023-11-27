В России вводятся штрафы за нарушение договора с занятыми на вредных работах

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей за нарушение работодателем обязательств по охране труда сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и дополняет его новыми положениями, которые устанавливают административную ответственность за нарушение или невыполнение работодателем обязательств по коллективному договору или соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в том числе на подземных работах. За соответствующее нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 6 до 10 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.