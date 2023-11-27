Путин подписал закон, направленный на борьбу с фальсификацией меда

Согласно новым нормам, продукция пчеловодства должна будет соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным нормативными актами Евразийского экономического союза

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий требования к качеству и безопасности меда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, продукция пчеловодства должна будет соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным не только российским законодательством, но и нормативными актами Евразийского экономического союза.

Как отмечали авторы инициативы, это новшество даст возможность через межгосударственные и национальные стандарты определить качественные характеристики меда и тем самым остановить фальсификацию этого продукта.

Кроме того, закон устанавливает, что к продукции пчеловодства теперь будут относиться товары, определенные не только в соответствии с общероссийским классификатором продукции, как это предусмотрено сейчас, но и в соответствии с техническими регламентами и документами по стандартизации.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.