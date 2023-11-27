Фактические воспитатели погибших бойцов СВО смогут получить страховые выплаты

Фактическими воспитателями считаются те, кто воспитывал и содержал застрахованного в течение пяти лет до достижения им совершеннолетия

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий выплаты по обязательному государственному страхованию на старших родственников бойцов, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Документ опубликован.

Компенсация будет полагаться фактическим воспитателям бойцов, которые погибли в ходе прохождения службы в первые месяцы спецоперации или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений. Фактическими воспитателями считаются те, кто воспитывал и содержал застрахованное лицо в течение пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Как отмечал глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак, новый закон устраняет "правовые несостыковки". По его словам, "почти два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты".

Норма распространяется на страховые случаи, которые произошли с 11 августа 2020 года по 14 июля 2022 года. В сопроводительных материалах к закону отмечалось, что по действующим правилам выплаты по обязательному государственному страхованию производятся только в случае гибели участников СВО после 14 июля 2022 года и не затрагивает случаи гибели бойцов СВО до этого момента.

Также устанавливается, что если ранее компенсация уже выплачивалась выгодоприобретателям, к которым в том числе относятся супруги, дети и родители погибших бойцов, то размер компенсации для фактических воспитателей должен быть равен размеру доли каждого выгодоприобретателя. Если же выплата страховой суммы или компенсации не производилась, то ее произведут на условиях и в размере, установленных законом.