"Аэрофлот" отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за погодных условий

Как уточнили в авиакомпании, рейсы SU016 и SU022 вернулись в аэропорт вылета

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за непогоды в аэропорту Пулково отменила несколько рейсов между Москвой и Петербургом, говорится в сообщении компании.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелетов, рейсы SU016 и SU022 Москва - Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания также приняла решение об отмене следующих рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом за 27 ноября: SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

"Аэрофлот" уточнил, что пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или оформить вынужденный возврат по месту приобретения. В свою очередь авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в/из Санкт-Петербурга.

Снегопад в Санкт-Петербурге © Александра Подервянская/ ТАСС

Ранее сообщалось, что сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявлен желтый уровень погодной опасности.