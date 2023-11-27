В горах Дагестана две республиканские дороги закрыли из-за снегопада

Как уточнили в пресс-службе Дагестанавтодора, к работам по расчистке намерены приступить после снегопада с наступлением светлого времени суток

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Сильный снегопад привел к временному перекрытию двух республиканских дорог в горах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Ботлихском районе в связи с обильными осадками в виде снега в сопровождении сильного ветра закрыта автомобильная дорога республиканского значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" на участке км 95 - км 110 (Перевал Харами). В Гумбетовском районе в связи с обильными осадками в виде снега в сопровождении сильного ветра закрыта автомобильная дорога республиканского значения "Хасавюрт - Тлох" на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работам по расчистке приступят после снегопада с наступлением светлого времени суток.

Водителей транспортных средств попросили воздержаться от поездок в указанных направлениях и воспользоваться альтернативными маршрутами. По всем остальным направлениям на автомобильных дорогах, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", закрытых участков нет. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. "Соблюдайте предельную осторожность при проезде опасных участков. При резких изменениях погодных условий на перевальных участках может образоваться гололед, поэтому настоятельно рекомендуем избегать поездок через перевалы в ночное время", - добавили в пресс-службе.