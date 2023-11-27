Орел перенаправил в помощь СВО более 100 млн рублей, выделенных на ремонт фасадов

ТАСС, 27 ноября. Орел перенаправил на помощь специальной военной операции более 100 млн рублей, которые выделил губернатор региона Андрей Клычков на ремонт фасадов домов центрального городской улицы Ленина. Об этом написал в своем Telegram-канале глава администрации Орла Юрий Парахин.
"В текущем году губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем Клычковым было принято решение о выделении более 100 млн рублей на их [фасадов] ремонт. Но время и обстоятельства вносят свои коррективы. Появились другие приоритетные задачи. Эти средства были перенаправлены по решению правительства области на помощь фронту и участникам спецоперации", - написал он.
Так глава города ответил на замечания жителей Орла о состоянии фасадов домов в центральной части города. По его словам, сейчас важно сосредоточиться на общей победе, а фасады в городе еще успеют отремонтировать. Он уточнил, что ранее направили заявку на участие в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" и определены мероприятия с целевым финансированием, в том числе и по подсветке фасадов зданий центра города.
"Исходя из этого и было принято решение вначале отремонтировать фасады. Но, как я сказал выше, региональные средства направлены на поддержку СВО, а от федеральных мы отказываться не собираемся. Это еще и повод организовать маленький праздник для тех, кто беспрерывно помогает нашим бойцам - орловскому тылу", - написал глава Орла.