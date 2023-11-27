В регионах Поволжья прогнозируют переменчивую погоду и гололедицу

Во многих регионах ПФО из-за перепада температур уже зафиксировали сложные условия на дорогах и тротуарах

ТАСС, 27 ноября. Переменчивая погода с небольшими осадками ожидается в регионах Приволжского федерального округа, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Приволжский федеральный округ на этой неделе остается в стороне от катаклизмов, которые бушуют на юге и в центре [страны]. Основной характеристикой погоды [в Поволжье] на этой неделе будет колебание температур. Сильных осадков и сильного ветра не ожидается. Циклоны идут сейчас по западной части [России], и единственное изменение [в плане погоды в ПФО], которое они несут, - это южные ветры и повышение температуры. С южными ветрами в ПФО пришло некоторое потепление, в середине недели будет усиливаться антициклон, опять придут морозы, во второй половине недели выйдет следующий южный циклон, поэтому температура [на неделе будет] неустойчивой", - сказала Котилевская.

По ее словам, 27 и 28 ноября во многих регионах Приволжского федерального округа температура воздуха превышает норму, однако уже в середине недели она будет на 2-4 градуса ниже нормы. В Нижнем Новгороде днем 28 ноября ожидается -3...-5 градусов, 29 ноября морозы усилятся до -8...-10 градусов днем. 30 ноября южный циклон принесет потепление до -1...-3 градусов, однако 1 декабря снова похолодает до -8...-10 градусов днем и до -15 ночью. В Казани температура будет постепенно понижаться с 0 градусов до -14...-16 градусов в ночь на 30 ноября, а 1 декабря начнется повышение температуры, днем потеплеет до -4...-6 градусов и пройдет снег.

В Кирове, по прогнозу синоптиков, днем 28 ноября ожидается -1...-3 градуса, 29 ноября столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов, а 30 ноября похолодает до -7...-9 градусов, при этом в начале недели возможен небольшой снег. В Ижевске также 28 ноября -1...-3 градуса, с середины недели похолодает до -4...-6 градусов, всю неделю возможен небольшой снег. В Самаре 30 ноября похолодает до -4...-6 градусов, но затем снова начнется потепление до 0 градусов, пройдет снег. В Оренбурге также ожидаются колебания температур: 28 ноября прогнозируют +1...+2 градуса, 29 и 30 ноября - до -2...-4 градуса, 1 декабря вновь потеплеет до +1 градуса и пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег.

В Башкирии, по данным Башгидромета, плюсовые температуры в дневное время продержатся до 29 ноября. В Чувашии, по информации ГУ МЧС по республике, похолодание ожидается 30 ноября, температура воздуха опустится до -10...-15 градусов ночью, днем потеплеет до -3...-8 градусов. В Пермском крае, по данным синоптиков, после повсеместных оттепелей во второй половине недели начнется постепенное похолодание до -18...-23 градусов к концу недели. "В целом эта неделя будет отличаться крайне необычным распределением температуры воздуха и осадков - в начале недели в Пермском крае будет теплее, чем на юге Украины, в Молдавии и в Польше, что зимой бывает крайне редко", - отметили в ГИС-центре.

Гололедица и туман

Во многих регионах ПФО из-за перепада температур возникли сложные условия на дорогах и тротуарах. В Ульяновской области после обильных снегопадов на прошлой неделе, когда выпала почти месячная норма осадков, 26 ноября прошел ледяной дождь, утром 27 ноября на тротуарах и улицах стало скользко, на дорогах местами образовалась наледь. Коммунальные службы начали борьбу с гололедом. По поручению главы Ульяновска Александра Болдакина к уборке тротуаров привлекаются сотрудники администрации, муниципальных предприятий и учреждений. Кроме того, по информации администрации города, с 23 ноября на территории Ульяновска запрещен выход на лед, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей.

В главном управлении МЧС по Чувашии предупредили о "желтом" уровне опасности: 28 ноября ожидается метель, гололедные явления, ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, на дорогах местами сохранятся снежные заносы, накат и гололедица. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в регионе также ожидается гололед с сохранением ночью и утром 28 ноября. Гололедицу прогнозируют на дорогах в Кировской области. Перепады температуры в Башкирии привели к сложностям в городах из-за образований наледи на тротуарах и дорогах. К примеру, в Уфе только за выходные использовали более 161 тонны реагентов, особое внимание уделяется очистке и обработке тротуаров, спусков и подъемов, отметили в мэрии.

Саратовскую область продолжают накрывать густые туманы. Из-за видимости до 50 м 27 ноября ограничивали движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 318-го по 390-й км федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале ранее рассказал о поступающих жалобах от жителей Саратова и Энгельса на скользкие и неочищенные от наледи тротуары. Глава региона поручил создать условия для беспрепятственного передвижения горожан.