В Харьковской области завершили принудительную эвакуацию детей из Купянского района

Оттуда вывезли почти 300 несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе управления полиции по региону

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Харьковской области Украины завершили принудительную эвакуацию почти 300 детей из Купянского района. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции по региону.

"Правоохранители вместе с волонтерами завершили эвакуацию детей из Купянского района, - говорится в сообщении в Telegram-канале. - С территории Кондрашевской общины вывезли 31 ребенка, из Купянской общины - (левый берег) 182, из Куриловской общины - 83".

В начале октября в Минреинтеграции Украины сообщили, что с апреля власти принудительно эвакуировали из Харьковской области, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, из них 79 эвакуированы из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это вопросами безопасности. При этом ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что часто жители региона не хотят эвакуироваться, а мероприятия украинских властей по вывозу населения бывают связаны с подготовкой Вооруженных сил Украины к обороне. При этом, по его словам, отказ от эвакуации может быть чреват серьезными проблемами.