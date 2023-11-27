Количество туристов в Пушкинском заповеднике под Псковом выросло на четверть

В 2023 году заповедник заработал около 70 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в 2022-м

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших в 2023 году музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, увеличилось более чем в 1,2 раза, превысив отметку в 726 тыс. Этот показатель достиг уровня, который фиксировался в советское время, когда заповедник был на пике популярности, сообщил журналистам директор учреждения Георгий Василевич.

"Мы можем порадовать всех, кто знает и любит Пушкинский заповедник, в этом году мы приняли больше посетителей, чем в прошлом - вместо 590 тыс. человек в этом году у нас 726 тыс. человек. Эта цифра сравнима с лучшими временами в советские годы, когда музей-заповедник был настолько посещаем и любим. О нем знали практически все", - сказал Василевич.

Он уточнил, что среди посетителей учреждения, которым обеспечивается бесплатный доступ к экспозициям: дети без Пушкинской карты, военнослужащие, семьи участников СВО, инвалиды и паломники, которые приезжают из других регионов России. При этом заповедник заработал в 2023 году около 70 млн рублей, что на 10 млн рублей больше по сравнению с 2022 годом. "Львиная доля из этого идет на повышение заработной платы с тем, чтобы удержать специалистов, которые составляют самое большое богатство музея", - добавил Василевич.

О Пушкиногорье

В поселке Пушкинские горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Здесь ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.