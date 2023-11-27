На Кубани объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается налипание мокрого снега на ЛЭП

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега на линии электропередач. В регионе в ночь на вторник и во вторник прогнозируется гололедица, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"До конца суток понедельника, а также ночью и утром во вторник в крае ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые отложения", - говорится в сообщении.

Непогода в Краснодарском крае началась в пятницу, в некоторых районах меньше, чем за сутки выпадала почти месячная норма осадков. По последним данным, на Кубани при шторме есть погибшие, пятеро пострадали в результате падения деревьев и металлических конструкций. Штормом на мель вблизи Анапы выбросило сухогруз под флагом Белиза, экипаж не пострадал.