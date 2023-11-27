27 ноября, 20:59

В Дагестане планируют разработать госпрограмму по снижению уровня неформальной занятости

По итогам 2023 года зарегистрировать свою деятельность должны не менее 20 тыс. человек, отметил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана разработают госпрограмму по снижению уровня неформальной занятости, где отразят меры поддержки для малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующее поручение дал председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"В Дагестане появится новая госпрограмма по снижению уровня неформальной занятости. Такое поручение сегодня дал председатель правительства",- говорится в сообщении регионального кабмина.

По его словам, в программе должны быть отражены плановые показатели. "При этом программа не просто должна включать мероприятия по обелению деятельности предпринимателей, а учитывать меры господдержки и стимулирования МСП к регистрации своей деятельности",- добавили в пресс-службе.

Глава кабмина напомнил, что, в соответствии с планом, по итогам 2023 года предстоит вывести из "тени" не менее 20 тыс. человек. При этом в течение трех лет неформальный сектор в регионе должен сократиться почти на треть. 

Теги:
РоссияСеверный КавказДагестан