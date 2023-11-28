Эксперты заявили о росте числа проявлений антисемитизма в Германии

В среднем фиксируют 29 инцидентов в день, что в четыре раза больше показателя 2022 года, указано в отчете немецкой организации RIAS

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Число случаев проявления антисемитизма в Германии увеличилось в четыре раза после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в отчете Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS).

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания Zeit Online, в период с 7 октября по 9 ноября ассоциация зафиксировала 994 инцидента на почве антисемитизма. Это в среднем 29 инцидентов в день, что в четыре раза больше, чем в среднем за предыдущий год. Отмечается, что в 2022 году ежедневно фиксировалось менее семи подобных инцидентов.

По данным отчета, евреи в ФРГ все чаще сталкиваются с проявлениями антисемитизма в местах, где проживают и обучаются. Так, ассоциация зарегистрировала 59 инцидентов, произошедших рядом с местом жительства евреев, включая нанесение на дома звезд Давида и нападения с применением насилия. По словам управляющего директора RIAS Биньямина Штайница, многие из тех, кто столкнулся с проявлениями антисемитизма, отстранились от внешнего мира и общественной жизни.

8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения. 12 октября канцлер сообщил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах. 2 ноября глава МВД Нэнси Фезер подтвердила, что запрет вступил в силу. По данным контрразведки, в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС.