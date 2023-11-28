Площадка проекта "Питомцы в Москве" получила Российскую премию по ландшафтной архитектуре

На участке обустроены два пространства для тренировок питомцев, трибуны на 170 зрителей, а также необходимая инфраструктура для хозяев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Площадка проекта "Питомцы в Москве" на Кольской улице в Северо-Восточном административном округе столицы получила Российскую национальную премию по ландшафтной архитектуре 2023 года. Концепция благоустройства пространства для выгула и тренировки собак удостоена золотого диплома в номинации "Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе - один из самых больших и удобных в стране. На участке площадью 1,33 га обустроены два пространства для тренировок питомцев, трибуны на 170 зрителей, а также необходимая инфраструктура для хозяев. Его можно использовать для проведения кинологических мероприятий, в том числе международного уровня. Благодарю жюри премии за высокую оценку московского проекта", - сказала Сергунина, слова которой приводятся в пресс-релизе правительства Москвы.

Отмечается, что площадка расположена по адресу: Кольская улица, владение 16А, близ парка Яуза. Она была открыта мэром Москвы Сергеем Собяниным в сентябре 2023 года. Новый кинологический парк находится в шаговой доступности для десятков тысяч жителей столицы.

"Особое внимание уделено тренажерам: они помогают развивать координацию движений питомцев, повышают выносливость, учат преодолевать препятствия. Главной задачей было создать новую инфраструктуру для выгула, удобную как хозяевам собак, так и всем горожанам", - добавили в мэрии.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется в рамках программы мэра Москвы "Мой район" с 2021 года. Его концепцию разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России.

Всего на данный момент в 46 районах города в рамках проекта создано 59 современных пространств для прогулок с питомцами, часть из них построены с нуля на месте пустырей. Стандарт площадок нового типа учитывает ряд параметров, в том числе эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула, игр и тренировок. Отдельно предусмотрены места для отдыха со скамейками и навесами.